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- 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde yakalandı
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde yakalandı
Ankara'da farklı suçlardan toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi, saklandığı evde gardırobun üzerinde yakalandı.
Ankara’da farklı suçlardan toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi, saklandığı evde gardırobun üzerinde yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro amirliği ekipleri, işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi V.K.’nın Keçiören’de saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu eve düzenlediği operasyonda V.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Evde bulunan gardırobun üzerinde saklanmaya çalışırken yakalanan şahsın gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.