100. yılda binlerce kişi Nilüfer'de yürüdü

Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’nde bu yıl yüz binlerce Bursalı FSM Bulvarı’nda buluşarak, Cumhuriyet’e bağlılığını haykırdı. 100. yıla yakışır bir katılımla yapılan Cumhuriyet kutlamalarında coşku doruktaydı.

Cumhuriyet’in 100. yılını bir aya yayılan çok yönlü etkinliklerle kutlayan Nilüfer Belediyesi, geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü’nü ise bu yıl rekor bir katılımla gerçekleştirdi. Akın akın gelerek FSM Bulvarı’nı dolduran, meydanlara sığmayan binlerce Bursalı, 100. yılında Cumhuriyet’e sahip çıktığını gösterdi. Her zamanki gibi Acıbadem kavşağından başlayan yürüyüşte yaşlısıyla genciyle, her yaştan insan ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla FSM Bulvarı ve hastane alanını adeta kırmızı-beyaza boyadı. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılım nedeniyle zaman zaman izdihamın yaşandığı FSM Bulvarı’ndaki coşkuya, çevredeki evlerde oturan vatandaşlar da balkonlarından marşlar söyleyerek eşlik etti. Yürüyüşün ardından hastane alanını dolduran yüz binlerce kişi saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı büyük coşkuyla hep birlikte söyledi. Hastane alanında toplanan kalabalığa hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tüm Türkiye’nin bayramını kutladı. Bu yıl, bir kâbusun içinde kurulan bir düşün, gerçek olmasının 100. yılını kutladığımızı ifade eden Başkan Erdem, “Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün özgürsek, bağımsızsak ve egemenliği ellerimizde tutuyorsak sebebi Cumhuriyet. Cumhuriyetin kıymetini anlamak için etrafımızdaki kıyamete bakmak yeterli olacaktır. Görüyorsunuz adeta ateş çemberinin içindeyiz. Savaşlarla, acılarla dolu, tarihin karanlık dönemlerinden birini yaşıyoruz. Biz bu karanlık dönemden de çıkar, her türlü zorluğu aşarız. Yeter ki adalet, eşitlik, özgürlük, laiklik ve demokrasi gibi cumhuriyetin temel değerlerine sarılmaktan vazgeçmeyelim. Bizler ikinci yüzyılda da Ulu önderimizin çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Üstelik daha güçlü ve emin adımlarla” ifadelerine yer verdi.

Alanı dolduran binlerle birlikte 100 yıllık bir gururu paylaştıklarını kaydeden Başkan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı, “En büyük eseri ‘Cumhuriyet’i bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Aydınlığın yüzü. Bağımsızlığın yüzü. Egemenliğin yüzü. Bizim hikayemizin adı Yüzyıllık Gurur. Cumhuriyet, adınla yüz değil, bin yaşa. En büyük bayramımız kutlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı. Başkan Erdem’in konuşmasının ardından sevilen rapçi Gazapizm sahne aldı. Bursalılar’ın Cumhuriyet Bayramı sevincini parçalarıyla zirveye çıkaran Gazapizm, alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Gazapizm konserinden sonra verilen arada sunucu MC ile birlikte alanı dolduran on binlerce kişi hep birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Bursalılar’ın akın ettiği Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gecenin son konserini Teoman verdi. Teoman, parçalarını binlerce kişi ile birlikte seslendirdi. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ünlü sanatçı, parçalarını da Cumhuriyet için söyledi.