1001 Sanat Ekibi AKM'de miniklerin neşesi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi çerçevesinde AKM’de sahne alan 1001 Sanat Ekibi, sahnelediği “Cesur Korkuluk Kuki” çocuk tiyatrosuyla miniklere neşe kaynağı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şubat ayı kültür takvimi, birbirinden keyifli etkinliklerle geçiyor. Sanatla, eğlenceyle, bilgiyle geçen bir ayın tadını çıkaran sanatseverler, tüm organizasyonlara yakın ilgi gösteriyor. Takvim, çocukların çok sevdiği bir tiyatro oyunuyla devam etti 10001 Sanat Tiyatro Ekibi, AKM’de "Cesur Korkuluk Kuki" isimli oyunu sahneledi. Göz dolduran performans eğlenceli anlar yaşatarak miniklerin neşesi oldu. Salonu tıklım-tıklım dolduran çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. İki farklı seansta sahnelenen oyun, komedi türü olmanın yanı sıra eğitici yönüyle çocuklara doğa sevgisi, Dünya’yı tanıma evreleri ve bilinçli bir insan olmak ve yardımlaşma konularıyla ilgili dikkat çekici bilgiler aktardı.