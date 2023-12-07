102 yıl sonra İbrahim Ethem Akıncı'nın bildirisi okundu

Kuvayımilliye mücadelesinin başlangıç noktalarından biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Kuvayımilliye Haritası oluşturuluyor. 102 yıl önce dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı’nın Çamalanı kırsal mahallesinde okuduğu bildiri canlandırılarak, tabelası da mahalle meydanında yerini aldı.

Kuvayımilliye harekâtında Milli Mücadele kahramanlarının hikâyelerinin, yaşadıkları önemli olayların yer aldığı noktalar Sındırgı Belediyesi katkılarıyla 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği tarafından çeşitli etkinlikler ile süslenerek tabelalandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaşanan olayların, kahramanlık örneklerinin gelecek nesillere aktarılması, ziyaretçiler tarafından da bilinmesi adına çalışmalar yapılıyor.

102 yıl önce dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı’nın Çamalanı kırsal mahallesinde okuduğu bildiri canlandırılarak, tabelası da mahalle meydanında yerini aldı. İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte Milli Mücadele yıllarında yaşananların yer aldığı bildiri okunurken duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinliği kaçırmamak isteyen ve hastanede yatmasına rağmen izinli olarak çıkıp Milli Mücadele kahramanlarına yazdığı şiirini okuyan şair Raşit Ceylani Tülek alkışlarla karşılandı.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’yı canlandıran Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Muhammet Talha Şafak, “102 yıl sonra Çamalanı köyünde yapmış olduğumuz provayı İbrahim Ethem karakteri olarak canlandırdım. İbrahim Ethem’in Çamalanı köyü için bildirisini okudum ve yeminini söyledim burada. 102 yıl sonra bunu gerçekleştirmek bize denk geldi. Bunu yaptığım için gurur duyuyorum” şeklinde konuşurken, Kuvayımilliye’nin kadın kahramanı Makbule Efe’yi canlandıran Şeyda Nur Doğan, “Kuvayımilliye’nin kadın kahramanı olarak Makbule Efeyi canlandırmak benim için bir gurur verici. Bugün Çamalanı’ndayız, böyle etkinliklere katılmak beni gururlandırıyor. Gelecek nesillerimizin de böyle etkinliklere katılmasını dilerim. Geçmişimizi ve geleceğimizi bilmek, bizimde geleceğimize karşı bir katkı sağlıyor. Vatan millet sevgisiyle geleceğimize yön veriyoruz” dedi.

Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, “Bugün 3. Müfreze Derneğimizin koordine ettiği Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın Çamalanı köyümüzde verdiği bildiriyi canlandırdık. Ama tüm vatandaşlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla birlikte aynı vatanseverlik, aynı birlik ve beraberlik duygusu içerisinde çok güzel bir program gerçekleştirdik. Daim olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuvayımilliye haritası geçmişle geleceği buluşturacak

Geçmişi bilerek geleceğe ışık tutmak gerektiğini belirten Başkan Yavaş, Kuvayımilliye haritasının kültür turizmine önemli katkı sağlayacağı gibi, kahramanlık hikayelerinin de unutulmaması adına önemli bir proje olduğunu söyledi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “102 yıl önce İbrahim Ethem Akıncı bu noktada bir tamim yayınlayarak Çamalanı halkını bilgilendiriyor ve Kuvayımilliye’nin aslında kurallarını burada söylüyor. Biz de bugün ilçe protokolü ve bölge halkı olarak burada o tamimin olduğu noktaya bir tabela çakarak o anı ölümsüzleştirdik. Nesil, gelecek nesil bunları öğrensin, bilsin ve bir daha düşmana karşı tam yekün olarak taarruzda olsunlar istedik” dedi.

3. Müfreze Derneği Başkanı Mustafa Ertek, “Bugün Sındırgı’mızın güzel köylerinden Çamalanı köyündeyiz. Şu an görmüş olduğunuz gibi, Demirci Akıncıları’nın buradaki yapmış oldukları organizasyonla faaliyetle ilgili olarak tabelamızı diktik, programımızı yaptık. Programımızın içeriği neydi? Demirci Akıncıları bundan tam 102 yıl önce bu köye geldiler, konakladılar, kahveler içildi, yemekler yenildi ve arkasından İbrahim Ethem Akıncı Bey çekildi ve dağdaki 40 günlük yapmış olduğu icraatlarını bir yazmış olduğu bir bildiri hazırladı. Ertesi gün bu bildiriyi Çamalanı köylülerine umum ahaliye ve müfrezelere okudu. Biz de onun tam 102. yıl dönümünde buradaydık ve bugünü burada kutladık."