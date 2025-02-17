102. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Paneli Düzenlendi

Silivri Belediyesi ve Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği iş birliğiyle 102. Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Paneli Yaşar Kemal Nikah ve Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Panele, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Panelde, Araştırmacı Yazar ve Tarihçi Aytek Soner Alpan, 1923 Nüfus Mübadelesi’nin kimler tarafından örnek alındığını ve Türk-Yunan modelinin zorunlu göç politikalarının şekillenmesindeki rolünü değerlendirdi.

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergen, mübadil örgütlenmeleri üzerine son 25 yılın gelişimini aktardı. Halk Oyunları Eğitmeni ve Araştırmacı Yazar Mehmet Emre Toker Mehmet Emre Toker ise mübadillerin kültürel mirasını ve mübadelenin Türk halk oyunlarına etkilerini anlatarak, göç eden toplulukların geleneklerini nasıl koruyup yaşattıklarını açıkladı.

Panelde, mübadele süreci toplumsal, akademik, bilimsel ve kültürel yönleriyle ele alındı. Göçün ve mübadele döneminde yaşanan acıların tekrar yaşanmaması adına tarihe bir not düşmenin önemi vurgulanırken, mübadillerin beraberlerinde getirdikleri ve geride bıraktıkları somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Panelin ardından, konuklardan Dr. Aytek Soner Alpan’ın “1929 Tatavla Yangını ve Tatavla’nın Kurtuluşu” kitabının imza etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, yazarla sohbet etme ve kitabını imzalatma fırsatı buldu.