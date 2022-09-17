105 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 5 aylık hamile hırsız yakalandı

Zeytinburnu Metro İstasyonunda yakalanan 5 aylık hamile P.U. isimli hırsızın, 31 ayrı suçtan 105 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 31 ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıkan kadın, suç dosyalarının bulunduğu adliyelere giderek ifade verdi. P.U., ilk olarak Kartal Anadolu Adliyesine, ardından Küçükçekmece Adliyesine götürülerek ifadesi alındı. Buradaki işlemlerin ardından P.U., Bakırköy Adliyesine getirilerek iki farklı mahkemeye ifade verdi. P.U., Silivri ve Büyükçekmece Adliyelerine götürülecek. Öte yandan hırsızın 5 aylık halime olduğu için aldığı cezalarını erteleneceği öğrenildi.