105 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 5 aylık hamile hırsız yakalandı

Zeytinburnu Metro İstasyonunda yakalanan 5 aylık hamile hırsızın 31 ayrı suçtan 105 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 8 çocuk annesi kadının, 5 aylık hamile olduğu için aldığı cezalar ise ertelenecek.   

105 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 5 aylık hamile hırsız yakalandı
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Zeytinburnu Metro İstasyonunda yakalanan 5 aylık hamile P.U. isimli hırsızın, 31 ayrı suçtan 105 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. 31 ayrı suçtan araması olduğu ortaya çıkan kadın, suç dosyalarının bulunduğu adliyelere giderek ifade verdi. P.U., ilk olarak Kartal Anadolu Adliyesine, ardından Küçükçekmece Adliyesine götürülerek ifadesi alındı. Buradaki işlemlerin ardından P.U., Bakırköy Adliyesine getirilerek iki farklı mahkemeye ifade verdi. P.U., Silivri ve Büyükçekmece Adliyelerine götürülecek. Öte yandan hırsızın 5 aylık halime olduğu için aldığı cezalarını erteleneceği öğrenildi. 

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi