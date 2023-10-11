106 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü senaryosu ile tatbikat düzenlendi

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanında 100 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın acil iniş yaptığı ve uçakta yangın çıktığı senaryosu ile düzenlenen tatbikat nefes kesti.

Çorlu Atatürk Havalimanında kaza-kırım ve yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği düzenlenen tatbikatta bir hava yollarına ait 100 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, motor arızası sebebiyle Havalimanına acil iniş talep etti. Talep üzerine Hava Trafik Kulesinden alınan ihbar üzerine Acil Durum ilan edildi. İniş sahasına yaklaşan uçak senaryo gereği pist dışına düşerken uçağın kuyruk kısmında yangın çıktı.

Tatbikat gereği ekipler kısa sürede uçağa müdahale çalışması başlattı. Ekipler senaryo gereği uçaktaki 59 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, kaza kırım tatbikatında alanda çıkarılan kontrollü yangına ekipler müdahale etti.

Tatbikat alanındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tatbikata katılan kurum/kuruluş personeli protokol çerçevesinde verilen görevler eksiksiz yerine getirdi. Alana gelen yetkililerde tatbikatı izledi.