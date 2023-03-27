108 yılda Türk Askeri böyle değişti: 1. Dünya Savaşına böyle gitmişler

Birinci Dünya Savaşına katılmadan önce Tekirdağ Eski Valilik önünde 57. Alaya ait çekilen fotoğrafın aynısını Tekirdağ İl Jandarma Komando Bölüğü 108 yıl sonra Turizm Haftası için çekildi.

Birinci Dünya savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri esnasında Gelibolu Yarımadası’nda devam eden muharebelere katılmak için 57 alaya ait askerlerince Tekirdağ eski Valilik önünde çekilen fotoğrafın aynısının çekilmesi için Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı arasında bir çalışma yapıldı.

108 yıl önceki fotoğrafın günümüz askerlerine uyarlanarak yeninden canlandırılması için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Yenice Asayiş Komando Bölüğünde görevli 47 asker Tekirdağ Eski Valilik Binası önünde bir araya gelerek 108 yıl önce 57 Alay askerlerinin çektiği fotoğrafın aynısını çekildi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin’de jandarma askerlerle fotoğraf çekildi.