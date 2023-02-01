11 bin 509 haneye 70 milyon 76 bin 779 lira ayni yardım

Bilecik Valiliği, 11 bin 509 haneye 70 milyon 76 bin 779 lira ayni yardımda bulundu.

Bilecik Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 2022 yılında Bilecik kent merkezde ve 7 ilçede toplam 11 bin 509 haneye 70 milyon 76 bin 779 lira ayni yardımda bulundu. Yapılan yardımları sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunan Vali Dr. Kızılkaya, “Destek olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin zor gününde yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.