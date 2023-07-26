11 bin kilometre yol yapacaklar

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. 2023-2024 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grupta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor’un yeni sezon fikstürü de belli oldu.

Yapılan fikstür çekimine göre yeni sezona 10 Eylül 2023 tarihinde deplasmanda oynayacağı Turgutluspor maçı ile başlayacak olan Ergene Velimeşespor ilk iç saha maçını ise 17 Eylül 2023 tarihinde Batman Petrolspor takımı ile Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynayacak. Ligin üçüncü haftasını fikstür gereği maç yapmadan geçecek olan Tekirdağ temsilcisi dördüncü haftada ise ligin yeni takımı Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelmek üzere Mersin deplasmanına gidecek.

5. hafta Elazığspor takımını konuk edecek olan Ergene Velimeşespor ilk yarının diğer maçlarında İzmir deplasmanında Karşıyaka, Gümüşhane deplasmanında 1954 Kelkit Belediyespor, İstanbul deplasmanında Bulvarspor, Sakarya deplasmanında Sapanca Gençlikspor, Amasya deplasmanına Amasyaspor FK ile karşı karşıya gelecek. Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor ligin ilk yarısında Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda Elazığspor, Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi, Aydın ekibi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ankara temsilcisi Hacettepe 1945, Giresun ekibi Eynesil Belediyespor ve Rize temsilcisi Pazarspor takımını konuk edecek. Ergene Velimeşespor ilk yarıda oynayacağı 14 maçın 7’sini iç sahada 7’sini ise deplasmanda oynayacak.

Ergene Velimeşespor 11 bin kilometre yol yapacak

Toplamda 62 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Ergene Velimeşespor maçlarını 15 ayrı şehirde oynayacak. İç saha maçlarını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynayan Tekirdağ temsilcisi Batman, Elazığ, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Mersin gibi uzak deplasmanlara da gidecek. Mavi beyazlılar en uzak deplasmanına Tekirdağ’dan bin 650 kilometre yol yaparak Batman’a, bin 350 kilometre yol yaparak Elazığ’a, bin 300 kilometre mesafe kat ederek de Rize deplasmanında maçlara çıkacak. En yakın deplasmanı için Velimeşe’ye 150 kilometre mesafede İstanbul Kartal deplasmanında Bulvarspor takımı ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşesespor toplamda 11 bin 500 kilometre mesafe kat ederek maçlara çıkacak.