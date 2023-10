11 doğal şehir Sındırgı'da buluştu

TAKİP ET

Doğa, doğallık, tarih ve kültürün buluşma noktası ve tescilli doğal şehir markası ile bilinen Balıkesir’in Sındırgı ilçesi doğal şehirler birliği ile Türkiye’ye yayılıyor.

Tescilli doğal şehir unvanına sahip Sındırgı ilçesinde başlatılan butik proje benzer 11 kurucu ilçenin de katılımı ile Dünya geneline yayılacak ve örnek olacak bir projeye dönüştü. Özellikle Sağdıç leyleği ile ülke gündemine oturan, doğa ve doğallığı simgeleyen doğal şehir olarak projelerini sürdüren Sındırgı ilçesinin öncülüğünde başlatılan proje meyvesini verdi. Sındırgı Belediye başkanı ve Doğal Şehirler Birliği başkanı Ekrem Yavaş’ın tarihi, kültürü ve yaşamı ile bir ilçenin özünü kaybetmeden de gelişebileceğini gösteren projeleri doğal şehir akımının Türkiye’nin çeşitli bölgelerine de ulaşmasını sağladı.

Doğal şehirler birliğine 4 yeni üye

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi öncülüğünde Ankara Beypazarı, Balıkesir Havran, Eskişehir İnönü, Aydın Kuşadası, İzmir Bergama, Antalya Elmalı, Sakarya Geyve, Kütahya Simav, Manisa Gördes, Çanakkale Ezine ilçeleri olmak üzere 11 kurucu üye ile başlayan doğal şehirler birliğine ikinci toplantı da dört ilçe daha eklendi. Sındırgı Belediyesi bünyesinde ilçedeki termal tesiste gerçekleştirilen Ekim ayı olağan meclisinde birliğin işleyişi hakkında gündem maddeleri görüşülürken Bolu Mudurnu, Düzce Gölyaka, Manisa Kula, Denizli Beyağaç ilçeleri de doğal şehirler birliğine katıldı.

Doğal şehirler birliğinin yeni üyelerinden Bolu Mudurnu Belediye başkanı Necdet Türker “Biz daha çok milliyetçiliği ön plana çıkararak doğal şehirlere katılmayı tercih ettik. Doğal şehirler de tabi Belediye başkanımız Ekrem Yavaş da doğal bir belediye başkanımız onun için gel dedi geldik. Doğa ve doğallığı bozmadan çok büyümeyi hedeflemiyoruz aslında biraz daha küçük kalmak güzel biraz daha büyüdüğümüz zaman bazı şeyler bozula biliyor. Doğal kalmayı tercih ediyoruz”

dedi.

Kurucu üyelerden Sakarya Geyve belediye başkanı Metin Atalay “Doğala ve yöresele önem veriyoruz geleneksel yöntemlere önem veriyoruz. Geçmişimizi yaşatmaya çalışıyoruz, geçmişimiz ve şimdiki modernizasyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de doğal şehirler birliğinin içindeyiz kendimizi buraya ait hissediyoruz.” şeklinde konuştu.

Üye ilçeler özellikle çevreye saygılı projeler, doğa ve doğallığı bozmadan büyümeyi hedefleyen, kültürüne ve tarihine sahip çıkan ilçelerden oluşuyor.

Neden doğal şehir

Doğal Şehirler Birliği “Neden Doğal Şehir?“ ilkesini şu şekilde özetliyor: Gelişen teknoloji, artan nüfus ve ihtiyaçlar ve bunların getirdiği olumsuz iklim değişikliği gibi nedenlerle son yıllarda geçmiş yıllarda oluşan kalkınma, turizm ve sanayileşme modellerinin oluşturulmasında önemli zihniyet ve anlayış değişiklikleri meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu zihniyet değişikliğinin yansıması olarak çevreye duyarlı ve saygılı politikalar geliştirebilmek önem kazanmıştır. Bu çerçevede yerel yönetimlerinde kendileri ile ilgili politikaların oluşturulmasında yukarıda açıkladığımız ilkelerin uygulandığı politikaların oluşturabilmesi ve uygulanabilmesi için güç ve akıl birliği yapmasının yollarını aramak zorunluluğu doğmuştur. Doğal Şehirler Birliği de bu ilkelerden yola çıkarak kurulması planlanarak uygulamaya konan bir güç ve akıl birliği projesidir.

İnsanlığın özünü ve doğallığı aradığını bu yüzden doğal şehir felsefesinin de günümüzdeki en büyük değer olduğunu belirten Doğal Şehirler Birliği ve Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ İnsanlık özünü arıyor aslında dönüyoruz ve son pandemiden sonra insanlar doğa ve doğallığın aşığı oldular ve bunun takipçisi oldular. Bizlerde doğal şehir Sındırgı olarak leyleklere yuva olmuş Vatan olmuş bir şehirden bahsediyoruz. Burada yüzde elli yedisi ormanlarla çevrili buranın insanı da relax, doğal yüzü tebessümle bunuyor her gün Sındırgı da oluşturduğumuz sanatsal faaliyetleri, doğa ve doğallığı yaptığımız ürünleri Yağcıbedir halısından kaynaklanan sanatsal bakış açımızı Türkiye de başka belediyeler ile beraber bir fikir birlikteliğine varalım dedik. Doğalşehir birliği diye bir birlik kurduk Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Bu gün on beş tan belediye bu birliğin üyesi ve ikinci toplantımızı bu gün gerçekleştirdik çok harika bir ortam oldu küçük, butik ama memleket ile alakalı kendi değerlerini keşfetmeye onları inovatif bir şekilde geleceğe hazırlamayı planlayan işler çıkıyor. Bunu yaparken de asla çevreyi bozmuyoruz, asla kirletmiyoruz, doğa ve doğallığa önceleyerek şehrimizi de kalkındırabileceğimizi, büyütebileceğimizi biz ön görüyoruz ve bu inancımıza ortak olan şu anda on beş tane belediye var ve bunu daha da yayarak Türkiye’nin genel bir belediyecilik anlayışını İnsanı merkeze koyarak çevre ile uyumunu asla geri durdurmadan onu büyütmeyi hedefliyoruz. Doğal şehirleri oluşturmak en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.

Meclis toplantısında alınan en önemli karar ise sadece kağıt üzerinde bir birlik değil, icraatlar ve belediyecilik anlayışını da değiştirecek, vatandaş ve çevre odaklı bir oluşumun gerçekleştirilmesi oldu. Heyet sonrasında Sındırgı ilçe gezisi kapsamında BALKURU Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi, Kök boya ve tekstil inovasyon merkezi, Kocahan, SIBEM, Akpınar Yaşam Merkezi gibi doğal şehirler birliği statüsüne uyum sağlayan projeleri yerinde inceledi.