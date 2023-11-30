11 Eylül Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı’nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.