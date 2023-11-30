11 Eylül Bulvarı'nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı'nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.

11 Eylül Bulvarı'nda trafik düzenlemesi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle 11 Eylül Bulvarı’nın Vakıf Kavşağı ile Samanlı Kavşağı arası Ankara geliş istikameti, 1 Aralık Cuma (Bu gece) saat 01.00 ile 06.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Trafikte aksama olmaması adına sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman