11 ilden gelen depremzedeler Büyük Halk İftarı'nda buluştu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ‘Büyük Halk İftarı’na bu yıl 11 ilden gelip Büyükçekmece’de ikamet eden binlerce depremzede katıldı. Burada bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan bayramının bu yıl buruk geçeceğini ifade ederek “Depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırmak, onlarla kaynaşmak için çeşitli fırsatlar yakalıyoruz. Bu akşam 11 vilayetten gelen depremzedelerimiz ilk defa bizimle böyle kalabalık bir sofraya oturuyor. Bu benim için çok anlamlı” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği ‘Büyük Halk İftarı’na 11 ilden depremzedelerle ilçe de yaşayan vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu akşamki iftarımız biraz özellik arz ediyor. Bu bizim Büyükçekmece’mizin aile iftarıdır. Her sene Ramazan ayının sonuna doğru bu aile iftarını yapıyoruz. Bu akşam içimizde en az 3- 4 bin civarında depremzedemiz var. Bu Ramazan Bayramı’nda çok fazla gülemeyeceğiz ama hayat devam ediyor. Biz de onların hayatlarını kolaylaştırmak onlarla kaynaşmak için çeşitli fırsatlar yakalıyoruz. Bu akşam 11 vilayetten gelen depremzedelerimiz ilk defa bizimle böyle kalabalık bir sofraya oturuyor. Bu benim için çok anlamlı, onun için ben şahsen mutluyum. Çünkü onların bu zor anlarında onlara bir şey yapabiliyorsak bundan mutluluk duyarız. 2023 çok zor bir yıl deprem, Covid bitiyor, sel ve fırtınalar. Ama 2023 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli seçimini yaşayacak. Umuyor ve bekliyoruz ki 2023 seçimleri bu ülkenin tekrar rayına oturmasını sağlayacak. Atatürk ilke ve inkılapları istikâmetinde Cumhuriyetimizin bizden beklediklerini yapabileceğimiz bir hak hukuk ve adaletin tesir ettiği bir dönem yakalayacağımıza inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerimle Ramazan Bayramı’nın önce hepimize, ülkemize, insanlığa, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini diliyorum” dedi.