11'inci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali için geri sayım başladı

Yaz aylarının heyecanla beklenen motosiklet etkinliği Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl 3-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında 11’inci kez motosiklet tutkunlarıyla buluşacak.

Festivalin ana sponsoru Quick Sigorta ise yine birbirinden aktiviteleri ve hediyeleriyle katılımcıları karşılayacak. Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders’ın düzenlediği festivalin bu yılki adresi, Susurluk Çaylak Mesire Alanı olacak. Geçtiğimiz yıl 12 bini aşkın katılımcının ilgi gösterdiği festivale bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. Festivalde sürpriz oyunlar, sanatçılar ve gruplar, performanslar, çekilişler, hediyeler, kampanyalar ve yarışmalar yer alacak.

Motosiklet camiası içinde Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali’nin özel bir yere sahip olduğunu savunan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu yılki festivale ilişkin, “Bu festival sadece bizim için değil tüm camia için çok kıymetli, zaten Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali unvanına sahip. Yalnızca Türkiye’den değil tüm dünyadan büyük ilgi gören bir festival ve ayrıca ‘Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji Guinness Rekoru’ da ona ait. Bu nedenle motosiklet dünyasıyla çok sıkı bir ilişki kuran bir marka olarak bu festivalin adımızla yapılmasını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise “Motosiklet camiasının eğlencesi de sorunları da her zaman gündemimizde olmaya devam edecek. Bu yıl da festivalin coşkusuna eşlik edeceğimiz ve belki de yeni motosiklet tutkunlarıyla tanışacağımız için çok heyecanlıyız. Festival boyunca geniş bir ekiple festival alanında olacağız. Eğlenceli aktivitelerimiz olacak, ayrıca ürünlerimiz ve yeniliklerimiz hakkında bilgiler vereceğiz” dedi.