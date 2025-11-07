11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklar sürüyor: Ankara'da 423 bin fidan toprakla buluşacak

Yeşil Vatan Seferberliği ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara’da 423 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu sene de kutlanacak. 81 il ve ilçelerinde olmak üzere 17 tören alanında fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Ankara’da düzenlenecek ana etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere kurum, kuruluşlar, okullar ve çok sayıda vatandaş katılım sağlayacak.

Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise, 11 Kasım hazırlıklarına dair detayları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Ankara’da 423 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

Milli Ağaçlandırma Günü’ne dair konuşan Esat Şimşek, "Ülkemiz için ekolojik, ekonomik, sosyal olarak çok önem taşıyan ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması, sürdürülebilir yönetimi için 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. O tarihten bugüne kadar da kutlamaktayız. Tüm ülkemizde olduğu gibi 81 il ve ilçelerinde ve Ankara’da 11 Kasım tarihinde 17 tören alanında fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara ilinde 423 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan diyor, 11 Kasım tarihinde tüm vatandaşlarımızı Yeşil Vatan Seferberliği’ne davet ediyorum" dedi.

"30 bin adet çukurumuz hazır"

Ankara’da gerçekleştirilecek fidanlar için kazılan bölümlere değinen Şimşek, "Etkinlik, Etimesgut ilçesinde Sakıp Sabancı Bulvarı kenarındaki alanda gerçekleştirilecek. Bu alan içerisinde vatandaşlarımızın dikmeleri için 30 bin adet çukurumuzu hazır ettik ve vatandaşlarımızın da bu alana, fidan dikim etkinliğine katılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil Vatan Seferberliği’ne Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Ankara’nın iklim şartlarına göre ekilecek fidanları anlatan Esat Şimşek, "Ankara ilinin meteoroloji şartları ve iklim şartları dikkate alındığında alan içerisinde mavi servi, karaçam, sedir, akasya, çınar, ıhlamur gibi fidanlarımızı toprakla buluşturmaya hedefliyoruz. Yeşil Vatan Seferberliği’ne Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz ve bir fidanda onlardan dikmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fidan için 30 bin adet çukur

Saha içerisinde vatandaşların fidan dikimi yapabilmesi için 30 bin adet çukur hazırlandı. Her çukurun başına bir fidan, kürek, çapa ve ilk can suyunun verileceği su bidonları yerleştirildi.

Sadece Ankara’da 6 bin kişi

Sivil toplum kuruluşları, topluluklar, okullar, gençlik merkezleri, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek verilecek. Ankara’da düzenlenecek fidan dikim etkinliklerine yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor. Katılımcıların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alanda 500 araçlık otopark hazırlandı.

Tüm bölge müdürlükleri sahada

30 bölge müdürlüğünde dikim alanları belirlenirken, fidanlıklar sevkiyat hazırlıklarını tamamladı. İl ve ilçe düzeyinde planlanan etkinliklerde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, gönüllüler ve vatandaşlar birlikte fidan dikecek. 11 Kasım öncesinde ülke genelinde ’Yeşil Vatan Seferberliği’ temalı tanıtım çalışmaları yürütülüyor. Şehir meydanlarında kurulan tanıtım çadırlarında bedelsiz fidan dağıtımı yapılıyor.

Öğrencilere ve ailelere özel ağaçlandırma etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ’Köklerden Geleceğe Nefes’ protokolü kapsamında öğrenciler için özel fidan dikim programları uygulanacak. 2025 yılının ’Aile Yılı’ ilan edilmesi sebebiyle, etkinliklerde ailelerin birlikte fidan dikmesine yönelik özel organizasyonlar da planlandı.