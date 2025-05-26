11 şehirde konut satışları geriledi! Dikkat çeken İstanbul ve Silivri detayı

Türkiye’de konut satışları artmaya devam etse de, nisandaki depremi en çok hisseden İstanbul’da bu yıl ilk defa geriledi. Mega kentte 18 bin 645 olan nisan ayı konut satışları, önceki aya göre %6,30 düştü. İstanbul ile birlikte 11 ilde konut satışları gerilerken, yaklaşan yaz mevsimine rağmen popüler sahil kentlerinde de satışlar ivme kaybetti. Bu arada depremi en çok hisseden Silivri ilçesinde ise geçen ay satışlar %2,55 arttı ve 483 adede yükseldi.

Nisan ayında gerçekleşen ve zaman zaman artçı sarsıntıların da devam ettiği 6,2’lik depremin ardından, İstanbul’da konut satışları geriledi. Resmî verilere göre;

-Martta 19 bin 820 adet olarak gerçekleşen mega kentte konut satışı, nisanda 18 bin 645 adede düştü.

-Bu rakam, aynı zamanda 2025 yılının geride kalan 4 aylık döneminde “en düşük aylık satış” olarak da kayıtlara geçti.

-Aylık bazda düşüş oranı da %6,30 olarak gerçekleşti.

-İstanbul’da 4 aylık satışlar dikkate alındığında, aylık ortalama satış ise 19 bin 181 olarak gerçekleşti.

DİKKAT ÇEKEN SİLİVRİ DETAYI

Bu arada geçen ay İstanbul’un 39 ilçesinden sadece 13’İnde konut satışlarının arttığı görüldü. Bu ilçeler Başakşehir, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Ataşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Fatih, Bayrampaşa, Çatalca ve Adalar olarak öne çıktı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Silivri’de ise, mart ayında 471 adet olan konut satışının, nisanda 483 adede yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Yine İstanbul’un batısında yer alan Arnavutköy’de satışların 339’dan 398’e ve Çatalca’da da 40’tan 67’ye çıktığı görüldü. Satışların arttığı ilçelere genel olarak bakıldığında; metrekare satış fiyatlarının, il ortalamasının altında olan ilçelerde yoğunlaşmanın devam ettiği görüldü.

EN ÇOK VE EN AZ KONUT SATILAN İLÇELER

İstanbul’da konut piyasasının en canlı olduğu Esenyurt’ta, martta 2.541 adet olan satışlar, nisanda 2.478 adede geriledi. Esenyurt, sayı olarak en fazla konutun satıldığı ilçe konumunu korudu. Onu 959 adet satışla Başakşehir, 845 ile Pendik, 720 ile Kartal ve 749 ile Kadıköy takip etti. En az konut satışı ise Beyoğlu (147), Şile (70), Çatalca (67), Beykoz (67) ve Adalar’da (27) gerçekleşti.

KONUT SATIŞI GERİLEYEN İLLER

Öte yandan TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları nisanda 118 bin 359 adet olarak gerçekleşmişti. Söz konusu ayda, mart ayına göre 11 ilde konut satışları düştü. Bu iller şöyle sıralandı:

1-İstanbul: -1.175 adet

2-İzmir: -499 adet

3-Antalya: -451 adet

4-Muğla: -275 adet

5-Ağrı: -92 adet

6-Yalova: -40 adet

7-Denizli: -26 adet

8-Isparta: -23 adet

9-Adana: -14 adet

10-Bolu: -14 adet

11-Nevşehir: -12 adet

Rakamlar, yaz mevsimi yaklaşmasına rağmen popüler sahil kentlerinde de satışların “önemli sayılarda gerilediğini” gösterdi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ ZİRVEDE

Sektör temsilcileri konut kredisi faizlerinin en düşük %3,09 seviyesine kadar yükseldiğini belirterek, “Konut satışlarının hız kesmesinin bir sebebi de bu, çünkü 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi 3,8 milyon TL’ye kadar yükseldi %280’lik faiz yükü, konut kredilerinin daha yüksek hacimle artmasını da engelliyor” diyor. Bu arada BDDK verilerine göre 16 Mayıs ile biten haftada toplam konut kredisi hacmi, son 5 haftanın en düşük artışına işaret ederek 569,42 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye Gazetesi