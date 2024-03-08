11 suçtan aranan şahıs yakalandı

Kırklareli'de 11 suçtan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

11 suçtan aranan şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de 11 suçtan aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığınca Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde icra edilen, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 11 farklı suçtan aranan ve toplam 32 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Yakalanan zanlının, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihmal etme, basit yaralama, kasten yaralama, evden hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme gibi 11 farklı suçtan aranması olduğu bildirildi.

Yakalanan şahıs tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.