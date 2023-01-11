11 yaşındaki konservatuvar öğrencisinden yurt dışında önemli başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi Öykü Elvin Tuna (11), online olarak katıldığı Güney Kore’deki piyano yarışmasında birinci, Finlandiya’da ise ikinci oldu.

Öykü Elvin, 3 yıl önce eylül ayında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavlarını geçerek, konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazandı. Yetenekli öğrenci eğitmenin yönlendirmesiyle uluslararası yarışmalara katılmaya karar verdi ve ilk olarak 2022 yılının kasım ayında Güney Kore’de düzenlenen 5th PCM Online İnternational Piano Competition’a katıldı. Buradaki yarışmada farklı ülkelerden çocuklar yer aldı. Öykü Elvin, söz konusu yarışmada 50 kişi arasından birinci olmaya hak kazandı.

Aldığı başarının ardından öğretmeni bu defa da öğrencisine Finlandiya’da düzenlenen İnternational Piano Competition’a katılmasını tavsiye etti. Yarışmaya aynı disiplinle hazırlanan Öykü Elvin, yine online olarak yapılan bu yarışmada 45 kişi arasından ikinci oldu. Genç yetenek, başarısını Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda kutladı.

Piyano eğitmeni Nurcan Maya ve konservatuvar ailesine teşekkür eden Öykü Elvin, "Bu yarışmalara katılmam için eğitmenim benim yüreklendirdi ve katılmamı sağladı. Yarışma öncesinde beni çalıştırdı. Uluslararası yarışmalarda aldığım derecelerde buradaki eğitimimin büyük rolü var" dedi.