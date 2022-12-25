11 yaşındaki minik motosiklet sporcusu Çağatay Çoklar Türkiye 2.si oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin motosiklet dalında başarılı sporcularından 11 yaşındaki Çağatay Çoklar yaz sezonunda Kocaeli’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.si olmayı başardı.

Şampiyonada sadece 2 saniyelik farkla Türkiye Şampiyonluğunu Enes Çağan Çakır’a kaptıran Çağatay Çoklar, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de düzenlenen Motosiklette 2022 sezonunun en iyileri Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni’nde kupasına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende dünyada ve Türkiye’de sezonu dereceyle bitiren sporcuların arasında Türkiye İkinciliği Kupasını havaya kaldıran Çoklar, Ayvalık’ın da gururu oldu.

Dünyanın farklı pistlerinde yarışarak Türk Bayrağını dalgalandıran Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü, Serkan Özdemir, Şakir Şenkalaycı, Rodi Pak, Muammer Nuri Karakaya, Aslan Osmanpaşaoğlu, Kadir Erbay, Mert Konuk ve Efe Okur’un da onur kupalarını aldıkları gecede, ödülünü alan minik sporcu Çağatay Çoklar’ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Çağatay Çoklar, Türkiye 2.liği kupasını kazanmasının gururunu ise Ayvalık’ın tanınmış motosiklet ustası olan babası Niyazi Çoklar, annesi Selin Çoklar ve 4 yaşındaki kardeşi Mert ile paylaştı.

Okul hayatında da çalışkanlığıyla dikkatleri üzerinde toplayan oğlu Çağatay ile gurur duyduğunu belirten Niyazi Çoklar, “Geçen yıl da Türkiye 3’lüğü derecesini elde eden oğlum, bu yıl sadece 2 saniyelik farkla Türkiye Şampiyonluğu’nu kaçırarak, Türkiye 2. si oldu. O’nun bu başarısı bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki, oğlum bir gün Ayvalık’ımızın ismini sık sık duyuracak bir sporcu olmayı başaracaktır” diye konuştu.