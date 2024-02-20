11 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

İzmir’de yaşayan ve 11 yıldır böbrek yetmezliği bulunan 40 yaşındaki Mevlüde Taylan, 3 yıldır böbrek nakli beklediği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

İzmir’de yaşayan Mevlüde Taylan, 11 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize girmeye başlayan Mevlüde Taylan, 3 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesine başvurarak sıra beklemeye başladı. Mevlüde Taylan’a beklediği haber Balıkesir’den geldi. Balıkesir’de hayatını kaybeden 22 yaşındaki bir gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan bir böbrek, 3 yıldır nakil bekleyen Mevlüde Taylan’a operasyonla başarılı bir şekilde nakledildi. Taylan 11 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Organ Nakil Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, “Hastanemizde 2017’den beri iki yüzün üzerinde organ naklini başarıyla gerçekleştirdik. Başarı oranımız yüzde 90’ın üzerinde. Hastalarımız yalnızca Çanakkale’den değil, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir’den kayıtlı hastalarımız var. Hem canlı hem kadavra naklimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Belli periyodik testlere ihtiyacımız var, böbreğin ömrünün uzaması için hastaların bunları yaptırması gerekiyor. Önemli bir diğer husus da, ulaşılabilir olmak. Daha önce yapılan bir organ bağışında, Mevlüde Hanım’ı arayıp ulaşamamıştık. Bunun üzerine kendisi uzun zamandır telefonu şarjda, bavulu hazır, tekrar aramamızı bekliyormuş. Hastalarımızın ulaşılabilir olması çok önemli” dedi.

Böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşan Mevlüde Taylan ise, “11 yıldır bu anı bekliyordum. İlk yaptığım şey kana kana su içmek oldu. Ameliyattan korkuyordum da ama bir şey yokmuş, ilk geceden sonra rahatım” diye konuştu.

Mevlüde Taylan’ın eşi Cemil Taylan eşinin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Hocalarımıza, hemşirelerimize anlayışları, yaklaşımları için çok teşekkür ederiz. İzmir’de yıllardır bekledik ama sağlığımıza burada kavuştuk. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.