11 yıllık sorun nihayet çözüme kavuşuyor

2012 yılından beri Ertuğrulgazi Mahalle sakinlerinin imar konusunda problem yaşadığı 18’inci madde uygulaması sorunu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın girişimleriyle konuya ilişkin ihalenin yapılmasıyla çözüldü.

Yıllardır Ertuğrulgazi Mahalle sınırları içerisinde yaşanan imar ve parselasyon sorunu Kasım ayında yapılan ihale ile çözüme kavuşuyor. Yüklenici firma ile imzalanan sözleşme sonucunda imar planı ve parselasyonda yaşanan sorunlar ilke, esas ve standartlara uygun bir şekilde düzenlenmeye alınıyor.

2 defa bozulan 18’inci madde uygulaması sonunda yürürlüğe giriyor

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Daha önce 2 defa mahkeme kararları ile iptal edilen ve 2019 yılının ilk aylarından itibaren çıkmaza giren 18’inci madde uygulaması, Bilecik Belediyesinin yapmış olduğu ihalenin sonuçlanmasıyla yeni yüklenici firmaya ihale edildi. İhale edilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapı ruhsatı alımındaki engel ortadan kalkmış olacak" denildi.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamayla birlikte vatandaşların bu konudaki sorunlarının bundan sonraki süreçte ivedilikle çözüme ulaşacağı belirtildi. Vatandaşlar, bu sorunun çözülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya teşekkürlerini iletti.