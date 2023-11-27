1100 kilometreye sevgi köprüsü

Orhangazi Belediyesi, Türkiye’de asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki öğretmenleri duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Belediye Başkanı Aydın, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Antakya’daki öğretmenleri unutmadı. Aydın’ın, çiçek gönderdiği öğretmenlere yazdığı mektup ülkenin duygularına tercüman oldu.

Orhangazi Belediyesi Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında deprem bölgesindeki öğretmenleri de unutmadı. Orhangazi ilçesinde emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Bekir Aydın, görevli öğretmenleri de okullarında ziyaret etti. Deprem bölgesinden Orhangazi’ye gelen öğretmenleri de evlerinde ziyaret eden Aydın, deprem acısının yaşandığı Antakya’da da duygulandıran bir çalışmaya imza attı.

Bin 103 km uzaktan kutlama

Orhangazi Belediyesi Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamındaki faaliyetlerini Antakya’da da sürdürdü. İlçeden Bin 103 kilometre mesafedeki deprem bölgesi Antakya’da görev yapan öğretmenlere çiçek yollayan Belediye Başkanı Bekir Aydın, gönderdiği mektupla da ‘Sizi unutmadık’ mesajı verdi. Aydın’ın kutlaması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yaralar hızla sarılıyor

Türkiye’de asrın felaketi olarak adlandırılan depremden sonra Türk halkı tüm imkanları ile yardım seferberliği başlattı. Depremden etkilenen illerde yaralar hızla sarılırken başta çocuklar olmak üzere halkın normal hayatına dönebilmesi için de olağanüstü çalışmalar yürütülüyor. Bursa gibi birçok belediyenin yanı sıra özel kuruluşlar da deprem bölgesindeki normalleşme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Duygulandıran kutlama

Öğretmenler Günü’nde deprem bölgesini unutmayan kuruluşlardan birisi de Orhangazi Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın imzası ile Antakya’daki okullarda görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. Orhangazi’den bin 103 kilometre mesafeye kurulan sevgi köprüsünde öğretmenlere çiçek hediye edip günlerini kutlayan Başkan Aydın, duygularını anlatan bir de mektup yazdı. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın mektubunda şu ifadelere yer verdi; Sevgili kardeşim,

Haber aldığımız ilk saatler itibariyle elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş, sizler için dualar etmiş olsak da yaşadığınız felaketi sizler kadar anlamak elbette mümkün değil.

Bizlerin sıcak evlerinde yürekleri parçalanırken, betonların altında kalan sevdikleriniz, anılarınız, hikayelerinizle sizlerin neler hissettiğini tarif bile edemeyiz. Yine de 1999 Gölcük depremini hemen yanı başında yaşamış bir şehir olarak yaşadıklarınızı tüm samimiyetimizle hissetmenin derin ağırlığını hissettik. Depremin üzerinden 10 ay geçti. Hafızalarınızdan asla silinmeyeceğini biliyoruz. Ancak acılarınızı birazda olsa perdelemek, yüzünüzde küçücük bir tebessüm bırakmak için yanınızda olduğumuzu, yüzlerce kilometre uzaktaki kardeşlerinizin kalplerinin sizin için attığını bilmenizi isterim. Biliyoruz ki; oradaki tüm kardeşlerimiz, ilim ve bilim ışığı olan siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde, ikinci evleri olan okullarında hayata yeniden tutunuyor, yeniden doğuyorlar. Emekleriniz, katkılarınız için sizlere binlerce kez teşekkür ediyoruz. Rabbim tekrarını yaşatmasın, Devletimizin seferber ettiği imkanları ile yıkılan kentlerimizin en yakın zamanda yenilenmesini, yeni hikayeler, yeni anılar biriktirmenizi temenni eder, selam ve saygılarımı sunarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun"