113. yılda 113 şube hedefi ile yola çıktılar: Hedef bin 500 istihdam

Artukbey Kahve yeni konsepti Sentez ile büyük yatırım atağına geçti. 113. yılda 113 şube hedefi ile yola çıkan Artukbey Kahve, 550 milyonluk yatırım ve 400 yeni çalışanla istihdam sayısını bin 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde robotik teknolojilerle çalışacak 10 bin metrekarelik yeni fabrika, AR-GE merkezi, 400 kişilik yeni istihdam ve toplam 550 milyon liralık yatırımla 2023’ü karşıladı. Bu yeni yatırım atağına, daha önceden oluşturulan değerler de eklendiğinde, toplamda bin 500 kişilik bir istihdama ulaşmayı planlayan Artukbey Kahve, Türkiye’nin gururu oldu.

Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, Artukbey’in köklü bir marka olduğunu söyledi. Markanın kurulduğu dönemlerden bugüne evrim geçirdiğini vurgulayan Yertüm, ‘’Adını aldığı bölge, Mezopotamya, bugün medeniyetlerin beşiği olarak anılan, yazının ilk bulunduğu, yazılı belgelerin tarihine tanıklık eden özel bir bölge. Bir kültür havzası. Değişim, dönüşüm her zaman gerekli 113 yaşında olsanız bile. Yeni kuşaklar olarak biz aslında bir iş devralmadık. Bir kültür devraldık atalarımızdan. Burada, Mardin’de, Mezopotamya’nın eşsiz güzelliklerinden, çok renkli, çok kültürlü, ahlaklı bir ticaret yapma usulü devraldık. Bu mirası 113. yaşımızda 113 şube ile taçlandırma hedefindeyiz. Biz Mardin’de dibek kahvemizle ünlendik. Kahvelerimizle ön plandayız ve kahve markası olarak algılanmak istiyoruz’’ dedi.

’’Yurt dışında 9 şubemiz var’’

Kahvenin formülünün kendilerine ait olduğunu aktaran Yertüm, ’’Formülü bize ait olan bu kahve, 35 metrekarelik dükkanda kuyruklar oluşturan bir lezzet. Ayrıca Süryani kahvesi gibi yerel lezzetleri de ulusal pazara çıkardık. Anlayacağınız gibi kuşaktan kuşağa aktarılan girişimci ruh söz konusu. Tek kullanımlık Türk kahvesi, dibek kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahveler, menengiç kahvesi, badem şekerleri, tramisu draje, kolonya gibi ürünlerden oluşan yelpazemizle ulusal perakende zincirleri için de ürün yapıyoruz. Yakında 200 civarında yeni ürün eklenecek. 1998 yılından bugüne yaptığımız yatırımlarla ülke genelinde 73 şubeye çıktık. Başta Irak ve Dubai olmak üzere 9 yurtdışı şubemiz de katarsak şube sayımız şu an 82. İyi yönetilen, sağlam büyüyen, yerel bir kahve zinciri olma yolunda, Türkiye’de konusunda isim yapmış uzmanlarla, pazarlama ve marka danışmanlarıyla çalışıyoruz. Artukbey Sentez, geleneksel ve antik olanla, bugünü, bugünün insanının beklentilerini harmanlayabilmiş, bir başka söyleyişle sentezleyebilmiş büyük bir marka. Medeniyetlerin beşiği Mezopotamya üzerinden, kahve ve yeme içme dünyasında yepyeni bir kültür. Kültürlerarası bir kültür. Geleneksel ile kentli kahve kültürünün sentezlendiği bir yepyeni bir konsept. Büyük kentlerin ana arterlerinde yer alan yeni bir cadde sakini. Elinizdeki mirası büyütmek istiyorsanız, ona yeni boyutlar katarak aşmalısınız. İçinde bulunduğumuz dönüşüme fiziksel yatırımlar olarak bakarsak 2023’te, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde robotik teknolojilerle çalışacak 10 bin metrekarelik yeni fabrika, AR-GE merkezi, 400 kişilik yeni istihdam ve toplam 550 milyon liralık yatırımla giriyoruz. Sonuçta bir zincir markadan söz ediyoruz. Buradaki en doğru model tabii ki franchise. Yeni tür franchise yatırımlarına ve işbirliklerine baktığımızda, girişimin temelindeki vizyonun sağlam, varlığını ve kârlılığını kanıtlamış, köklü, sürdürülebilir bir yapı olması gerekiyor. Ben Artukbey’in hem geçmişinde hem de yeni bebeğimiz Artukbey Sentez konseptimizde, tüm çalışma arkadaşlarımızda da, işimizi yaparken hissettiğimiz heyecanda bu kültürü görüyorum. Ve elbet Artukbey Sentezin vizyonuna inanan, yaptığımız işteki geleceği gören yatırımcılarımızdan gördüğümüz ilgi bizleri mutlu ediyor. Artukbey Sentez ile Türkiye hem yeni bir perakende zinciri kazanacak, hem bize güvenen yatırımcılarımız da kazanacak’’ diye konuştu.