114 yaşında sandığa giderek oy kullandı

İstanbul Sarıyer’de 1909 doğumlu Hacer Babal isimli vatandaş sandığa giderek oyunu kullandı. 114 yaşında olan Hacer nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde oy verme işlemi için son saate girilirken, vatandaşlar da sandık başına gitmeye devam ediyor.

Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde, yaşlı vatandaşlar da oy kullanıp vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar. 1909 yılında Rize’de doğan Hacer Babal, Sarıyer Gümüşdere’de bulunan Gümüşdere Ortaokulu’nda oy kullandı. Sınıfa tekerlekli sandalye ile getirilen Hacer nine, refakatçisi eşliğinde oyunu kullandı. Hacer Nine Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Allah iyilik versin ona, hayırlı ömürler versin, işinden geri kalmasın. Tespih çekiyorum onun için’’ dedi.