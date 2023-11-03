115 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kocaeli’de dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 115 yıl hapis cezasıyla aranan U.Ş. (67) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.