12 Ağustos'ta Silivri'de çatırtı kopacak

Silivri Belediyesi tarafından ata sporunun yaşatılması ve geniş kitlelere duyurulması amacıyla düzenlenen 18. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri bu yıl da büyük bir coşkuya sahne olacak. 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Kavaklı Mahallesi’nde (Belediye deposu karşısı) düzenlenecek etkinlikte pehlivanlar er meydanını titretecek. 14 farklı boyda gerçekleştirilecek olan organizasyona 2023 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Zeybek ile birlikte altın kemerli başpehlivanlar; İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Osman Aynur katılacak. Organizasyonda ayrıca Özkan Yılmaz, Furkan Durmuş Altın, Hamza Köseoğlu, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Ünal Karaman ve Yıldıray Akın gibi ünlü başpehlivanlar da boy gösterecek.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜREŞ SPORU BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu yıl 18.’sini düzenleyeceğimiz Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin arifesindeyiz. Dünyadaki en önemli spor organizasyonlarından biri olan güreş sporu bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ni büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Tüm Silivrilileri güreş organizasyonumuza davet ediyor ve etkinliğe katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

