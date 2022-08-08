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12 bin ton mısır yüklü 'Polarnet' gemisi Derince Limanı'nda

Ukrayna'dan yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı Polarnet adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçip Kocaeli Derince Limanı'na ulaştı.

12 bin ton mısır yüklü 'Polarnet' gemisi Derince Limanı'nda
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Ukrayna’dan yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı "Polarnet" adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçip Kocaeli Derince Limanı’na ulaştı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi çerçevesinde, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirlemişti. Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Polarnet gemisi Boğaz’daki yolcuğunun ardından Kocaeli’nin Derince Limanı’na demirledi.

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İçerisinde 12 bin ton mısır bulunan geminin boşaltılması için 400-450 civarı tır kullanılacak. Alınacak numuneliklerin ardından incelemeler yapılacak. İncelemeler sonrasında da mısırlar adreslere ulaştırılacak.

İHA
Editör

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