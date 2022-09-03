12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
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EditörEditör
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tiflis Arena’da Bulgaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 52-50’lik skorla geride tamamladı. İkinci yarıda hücumda ve savunmada saha iyi oynayan A Milli Takım, parkeden 101-87’lik skorla galip ayrıldı ve grupta 2’de 2 yaptı.

Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Bulgaristan’da ise Aleksandar Vezenkov 28 sayıyla oynadı.

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Karşılaşmayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00’de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı