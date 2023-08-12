12 Dev Adam galibiyetle başladı

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

12 Dev Adam galibiyetle başladı
Editör
EditörEditör
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FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki ilk maçında Türkiye, İzlanda’yı 99-72 mağlup etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda İzlanda ile karşılaştı. İlk periyodu ay-yıldızlılar, 20-17 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 54-31 önde girdi. Maçtaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren milliler, bu periyodu da 78-51’lik skorla geçerken, karşılaşmayı da 99-72 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Şehmus Hazer ile Ömer Faruk Yurtseven 13’er sayı kaydetti. İzlanda’da ise Orri Gunnarson 20 sayıyla oynadı.