12 Dev Adam, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

12 Dev Adam, İtalya maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 22 Şubat Perşembe günü İtalya’nın Pesaro şehrinde oynayacağı İtalya maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde, ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda ay-yıldızlılar, şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerine duruldu.

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12 Dev Adam, bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak uçakla İtalya’nın Pesaro şehrine gidecek ve hazırlıklarına orada devam edecek.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu şubat penceresi maç programı şu şekilde:

22 Şubat Perşembe

22.30 İtalya - Türkiye

25 Şubat Pazar

16.00 Türkiye - İzlanda