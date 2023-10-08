12 Eylül Darbesi'nde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

12 Eylül Darbesi’nde 22 yaşında idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anıldı.

1980 Darbesi’nde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde Taş Medreseli Ülkücüler tarafından mezarı başında dualar eşliğinde anıldı.

"Bugün burada mezarının başında Kur’an-ı Kerim okumak insana hüzün veriyor"

Taş Medreseli Ülkücüler Kurucu Başkanı Naim Yanık, çok genç yaşta idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu’yla birlikte aynı mahallede büyüdüğünü ve çok büyük bir acı hissettiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin, çok büyük bir acı hissediyoruz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Bugün burada mezarının başında Kur’an-ı Kerim okumak insana hüzün veriyor. 12 Eylül’ün katilleri tarafından katledilen arkadaşımızı rahmetle anıyoruz. 22 yaşında rahmetli oldu. Onun gibi binlerce arkadaşımız şehit oldu. Mustafa, Kenan Evren cuntasının hışmına uğradı. Allah vatanımıza zeval vermesin. Mustafalar ölür ama Allah davası ölmez. Gerekirse başka Mustafalar ölmeye hazır" ifadelerini kullandı.

"Onun ismini taşımaktan şeref duyuyorum"

12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında Kenan Evren tarafından zorla soy isimlerinin değiştirildiğini belirten Mustafa Pehlivanoğlu’nun yeğeni Mustafa Fırtına, amcasıyla aynı ismi taşımaktan büyük bir gurur yaşadığını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

"Mustafa Pehlivanoğlu benim amcamdı. Rahmetli 1980 Darbesi’nde idam edildiğinde ben anne karnındaydım. Ben bizzat tanımıyorum ama büyüklerim anlatıyor. Defalarca kez evden zorla alınıp tırnaklarını çekmek ve elektrik vermek suretiyle çok büyük işkencelere uğramış birisiymiş. Amcamı yıldırmaya çalışıyorlar ama amcam da yılmadığı için idam ediliyor. Amcam sırf sağ-sol dengesi olsun diye idam edilen bir ülkücüdür. Onun ismini taşımaktan şeref duyuyorum. İdam edildikten 6 ay sonra suçsuz olduğunu itiraf ediyorlar. Allah milletimize zeval vermesin. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun."