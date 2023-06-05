12 ilçede duraklar yenileniyor
Kocaeli'nin 12 ilçesinde her gün kullanılan duraklar yenileniyor. 60 noktada kapalı durak, 85 noktada ise saç durak montajları tamamlandı.
Kocaeli’nin 12 ilçesinde her gün kullanılan duraklar yenileniyor. 60 noktada kapalı durak, 85 noktada ise saç durak montajları tamamlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla bütün ilçelere 3 metrelik kapalı duraklar inşa ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından her gün vatandaşlarca kullanılan eski duraklar söküldü. Eski durakların yerine 3 metrelik yeni durakların montajı yapıldı. Şu ana kadar 60 noktada kapalı durak, 85 noktada saç durak montajları tamamlandı.