12 iş yerini soyan market çetesi yakalandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde kısa sürede 11 markete ve bir tekel bayisine girip, farklı zamanlarda 8 araç plakası çalan çete, polis ekipleri tarafından çökertildi.

12 iş yerini soyan market çetesi yakalandı
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İstanbul’un farklı ilçelerinde kısa sürede 11 markete ve bir tekel bayisine girip, farklı zamanlarda 8 araç plakası çalan çete, polis ekipleri tarafından çökertildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Eyupsultan, Kadıköy ve Ataşehir’de meydana gelen hırsızlık yapan çeteyi çökertti. 11 market ve bir tekel bayisi olmak üzere toplamda 12 iş yerine girerek nitelikli hırsızlık ve 8 adet açıktan plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek ve şüphelilerin kimliklerini tespit ederek Beyoğlu’nda 4 adrese baskın yaptı. Baskınlar sonucunda Görkem C. (20), Furkan K. (27), Furkan Ç. (28), Yunus D. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.