12 kişiyi canlı kurtardılar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından belgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri döndü. 8 gün süresince afet bölgelerinde arama-kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, 12 kişinin enkazdan kurtarılmasında büyük mücadele verdi.

Düzce Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin yaralarının sarılması için tüm birimleriyle ilk günden itibaren seferberliğini sürdürdü. 22 kişiden oluşan iki ekiple arama-kurtarma çalışmaları çerçevesinde bölgeye giden İtfaiye Müdürlüğü, hava şartlarının zorluğuna rağmen gösterdiği üstün başarı ile 12 depremzedenin kurtarılmasında rol oynadı.

İlk depremin meydana geldiği 6 Şubat sabahı 9 kişiden oluşan ilk uzman ekibiyle arama kurtarma çalışmaları için yola çıkan İtfaiye Müdürlüğü, daha sonra 13 kişilik ikinci ekibini de bölgeye yollayarak çalışmalarını depremin en çok yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi geneline yaydı.

Depremin ikinci gününde 2 can kurtaran aynı günün gecesinde ise 3 depremzedenin daha canlı olarak kurtarılmasını sağlayan ekipler, depremin dördüncü gününde ise 81. saatte bir inanılmaz kurtuluşa vesile olarak küçük bir çocuğun daha enkaz altından çıkarılmasını sağladı.

Ülkenin dört bir yanından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen diğer kurumlarla da omuz omuza çalışan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 6 canın daha enkazdan kurtarılmasına destek vererek, toplamda 12 vatandaşın kurtarılmasına yardımcı oldu.

Elbistan ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdirilmesinin ardından önce Hatay’a geçen ekipler, sabah saatlerinde Düzce’ye döndü.

Ekipler, İtfaiye Müdürlüğü binasında birim müdürü Mehmet Ali Kahraman başta olmak üzere itfaiye personellerince karşılandı.

Elimizden geleni yaptık

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, çalışmaların ardından şehre dönen personellere hitaben yaptığı konuşmada, “Biz elimizden geleni yaptık.

Rabbim milletimizi, devletimizi bütün afetlerden belalardan korusun.

Muhafaza eylesin. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar diliyoruz” dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün büyük bir teşkilat olduğunu sözlerine ekleyen Kahraman, “Düzce Belediyesi, aynı anda iki ekip çıkarıp afet bölgesinde çalışma gerçekleştirecek kudrete sahip. Kendimize bir imkan oluşturup bir şekilde çalıştık. Elbistan gibi ağır hasarın olduğu bir bölgede 12 kişinin sağ çıkmasına vesile olduk. Orada yardım çalışmasında bulunanlara da takviye sağlamış olduk. Hem burada bizleri bekleyen hem de orada omuz omuza mücadele de üstün başarı gösteren, olmayacak işlere imza atan değerli arkadaşlarım hepinizden Allah razı olsun. Bu iş gönülle yapılır. Gönülsüz buradan Bolu’ya dahi gidemezsiniz. Bizler orada gece -20 gündüz -8 derece de çalışma gerçekleştirirken desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye, belediye çalışanı arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.