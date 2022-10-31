12 milyon lira borçla aldığı Darıca Gençlerbirliği'ni sıfır borç ile devretti

Darıca Gençlerbirliği’ni 2018’de 12 milyon 750 bin lira borcuyla birlikte alan Arif Gülen, 4 yıl sonunda kulübün satışını yaparken borçları sıfırladığını açıkladı.

2018 yılında Darıca Gençlerbirliği’ni satın alan ve o tarihten bu yana kulüp başkanlığını sürdüren Arif Gülen, kulübün yeni sahibi Bursalı iş insanı Serdar Acarhoroz ile Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Işık ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kulübün satışının yapıldığı resmen açıklanırken, Arif Gülen, bu zamana kadar Darıca Gençlerbirliği için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi. Yaşanılan ekonomik sıkıntılarla birlikte tek başına bu yükün altından kalkamadığı aktaran Gülen, kulübün satışına bu aşamada karar verildiğini dile getirdi.

“Burayı satın alırken hayalim Darıca Gençlerbirliği’ni futbolcu fabrikası yapmaktı”

4 yıl önce buraya gelerek Darıca’nın futbol namusunu kurtardığını vurgulayan Arif Gülen, “Burada bardak suyun bile bulunamadığı bir dönemde geldim, yüzde yüz vücudumu taşın altına koyarak elimden gelenin fazlasını yaptım. Takımın transfer tahtasını açtım. 1 buçuk milyon lira ile başlayan, sonra 5 milyon lira olan, 4 ay sonra 12 milyon liraya çıkan kulübün borçlarıyla muhatap oldum. Bunlar biliniyordu ama unutuldu. İstenilen sportif başarıyı yakalayamadım. Burayı satın alırken hayalim ve idealim Darıca Gençlerbirliği’ni futbolcu fabrikası yapmaktı. Altyapıya önem verdim. Makyaj yapıp kulübü daha çok borçlandırıp, 3-4 yıl sonra birini bulup kaçmak olsaydı idealim, muhtemelen Darıca Gençlerbirliği bir üst ligde olacaktı ama Darıca Gençlerbirliği’nin borçları bugün Türkiye futbolunda Eskişehir gibi, Bursa gibi çok büyük camialar olmasına rağmen borç batağından çıkamayacak kulüpler haline gelecekti. Yaşanılan bütün sıkıntılara rağmen biz takımı ayakta tutmayı başardık ve bizim transfer tahtamız kapalı değil. Baktık ki süreç bizi şuraya götürüyor; biz tek başımıza bu yükün altından kalkamayacağız ve bu ayıp bir şey değil. Bir insanın ekonomik olarak bir şeylere yetişememesi ayıp değil, bunun farkında olmaması ayıp. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, bana da kulübüme de yasal zeminde verebileceği desteği verdi, vermeye de devam edecek. Bu yolda yasal olarak bizi yalnız bırakmayan, verebileceğini esirgemeden veren Muzaffer başkan ve ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.

“Taraftar bu takımın manevi olarak gerçek sahibidir"

Kendisini eleştiren taraftarı çok iyi anladığını ve ne yazarlarsa yazsınlar onlara kızmaya hakkının olmadığını kaydeden Gülen, “Çünkü taraftar bu takımın manevi olarak gerçek sahibidir. Ama bazı taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; size sufle vermek isteyenler var, sizi kullanmaya çalışanlar var. Onlara alet olmasınlar. Yoksa taraftar beni omuzlarına da aldı, benim başıma meşale de fırlattı. Ben onların her zaman bir büyüğü, abisi, başkanı olmaya devam edeceğim. Zaten hala da buradayız. Ama o taraftarımızın arkasında bir hesap kitap var, ona alet olmasınlar. Ben bu kulübü ona hiçbir zaman alet etmedim. Taraftar bunun farkında olmayabilir. Çünkü 16 yaşındaki adam; ‘Arif Gülen, Darıca’yı mahvettin, çek git’ diyor” şeklinde konuştu.

“Darıca’dan öyle bir delikanlı çıkmadı”

Kulüp hakkında kamuoyunda yayılan yanlış bilgilere de açıklık getiren Gülen, “Darıcalı iş adamları kulübü istemiş, ben vermemişim. Bizim çocuklarımız, gençler yazıyor. Evlatlar, Darıca Gençlerbirliği’nin manevi gerçek sahipleri; Darıca’dan öyle bir delikanlı çıkmadı. Parayı basıp kulübü alabilecek bir delikanlı çıkmadı. Bunu herkes böyle bilsin. 230 binlik nüfuslu Darıca’da, ‘Ben Darıca Gençlerbirliği’ni alırım, Arif Gülen gibi yönetirim’ diyen bir tane Allah’ın kulu çıkmadı. Çıktıysa gelsin karşıma. Kulüpte yemek çıkmamış. Bunu yazanların arkasında kendisinin bile fark etmediği karanlık güçler var. Onlara dikkat etsinler. Bu kulüpte hiçbir zaman yemek sıkıntısı olmadığı gibi, bu kulübün bademi, fındığı, fıstığı, enerji içeceği, sütü, yoğurdu, muzu benim evimde olmadı ama burada her zaman oldu” ifadelerini kullandı.

“Dernekle ilgili bize bilgiler hiçbir zaman verilmedi”

Satın aldığında kendisine kulübün borcunun, 1 buçuk milyon lira olduğunun söylendiğini aktaran Gülen, “3 gün sonra 4.9 milyon oldu. Burası dernek statüsünden anonim şirketi statüsüne geçtiğinde bize sadece federasyona bildirilmiş borçlar geldi, o da geç geldi. Derneğin borcunu göremiyoruz, burada bir demir kasa vardı, bir geldik o da gitmiş. Dernekle ilgili bize bilgiler hiçbir zaman verilmedi. Aynı sıkıntıyı sevgili dostumuza yaşatmamak için çabalıyoruz. Günün sonunda biz 12 milyon 750 bin liralık borçla karşılaştık. Bunların içinde 4 milyon 937 bin lira transfer tahtasını açtırdım. Şimdiye kadar icradan ödenen 2 milyon 312 bin lira, bunun toplamı 7 milyon 249 bin lira, diğerleri de bizim hesaptan ödediğimiz, kapattığımız borçlar ya da beklettiğimiz, bugün de birlikte temizleyeceğimiz borçlar” ifadelerine yer verdi.

“Bu hafta itibarıyla Darıca Gençlerbirliği’nin borcu sıfır lira”

Geldikleri dönem matematiksel olarak düştüklerini ifade eden Gülen, “Yarı dönemde 2 milyon lira harcamışız. Bu borçların dışında mevcut takımın uçağına, oteline, yemesine, içmesine harcamışız. Yeni aldığımız oyunculara, hocaya verdiğimiz para. 2019-2020de 7 buçuk milyon lira harcamışız. 2020-2021’de 8 buçuk milyon lira harcamışız. 2021-2022’de 9 milyon 200 bin lira harcamışız. 2022’den şu ana kadar da 1 milyon 50 bin lira harcamışız. Toplamda 28 milyon 250 bin lira cebimizden para harcamışız. 12 milyon borçla beraber 35 milyon 499 bin lira biz geldikten sonra giderimiz var. Belediyeden şimdiye kadar kapıdaki güvenlik, otobüs, buranın elektriği, suyu, doğalgazı hariç geldiğimizden bu güne 1 milyon 980 bin lira yani yaklaşık 2 milyon lira nakit yardım almışız. 3 tane kamp, altyapı antrenörler maaşı, bir de belediye başkanımızın zaman zaman ‘Prime destek olalım’ deyip prim dağıtması. İsim sponsorluk ve göğüs reklamı geliri 2 buçuk milyon lira. Sponsorlardan 1 milyon lira gelmiş. Tribün ve futbol okulu gelirlerinden 100 bin lira gelmiş. Kulüp satış gelirinden 12 milyon 500 bin lira gelir gelmiş. Toplamda 18 milyon 100 bin lira gelirimiz var. Toplam gelir ile giderin arasındaki fark 17 milyon 399 bin lira. Satın aldığımızda borç tutarı 12 milyon 750 bin liraydı, devir ettiğimizde yani bu hafta itibariyle Darıca Gençlerbirliği’nin borcu sıfır lira” dedi.