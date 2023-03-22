12'nci Mood Ödülleri'nde İHA Muhabiri Hasibe Karadağ'a ödül

Bu yıl 12’nci’si düzenlenen Mood Ödülleri’nde İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü’nü kazandı. Gecede konuşan Karadağ, “Türkiye yakın bir zaman önce büyük bir felaket yaşadı. Öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Şunu söylemeliyim; hayatta size yol açan, imkan tanıyan herkes çok önemli, çok çok değerli, layık gören herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mood Dergisi tarafından düzenlenen "12’nci Mood Ödülleri" dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki törene sanat, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede jüri üyeleri tarafından yapılan oylamada çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü’nü İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ aldı. Geçtiğimiz sene de Türk Böbrek Vakfı’ndan da ödül alan Karadağ, törende yaptığı konuşmada 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Karadağ’ın konuşmasının ardından gecenin sunucularından Gökay Kalaycıoğlu’nun ’Kız bir tekle, hiç teklemedin, muhabir olduğu nasıl belli’ sözleri ise katılımcıları gülümsetti. Öte yandan Jüri Komite Başkanlığını Burak Akan’ın yaptığı törende birçok isim ve kurum ödüllerini alırken Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı Yılmaz Morgül, En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Yılın Girişimci İş Kadını Nagihan Karadere, En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu ödülünü ise Burak Hakkı aldı.

“Türkiye çok yakın bir süreçte çok acı bir olay, çok büyük bir felaket yaşadı”

Gecede ‘Yılın En İyi Genç Kadın Muhabiri Ödülü’nü kazanan İhlas Haber Ajansı Özel Haber Muhabiri Hasibe Karadağ, yaptığı konuşmada,“Türkiye çok yakın bir zaman önce çok acı bir olay, çok büyük bir felaket yaşadı. Öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu geceyi organize eden, emek veren herkese, layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemeliyim; hayatta size yol açan, imkan tanıyan herkes çok önemli, çok çok değerli, sevgili aileme, anneme, babama, bu yolda beni her zaman destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Kız kardeşlerim burada, onların önünde bu ödülü alıyor olmak benim için büyük gurur” dedi.