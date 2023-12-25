12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, BAÜN Teknokent Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

12. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, Balıkesir Üniversitesi Teknokent ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirildi.

23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı İbrahim Yavuz, ilçe belediye başkanları, il protokol üyeleri, oda ve borsa yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daire başkanları ve uzmanları ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren 81 ildeki 98 Teknopark Genel Müdürleri ve Teknokent proje ekipleri katıldı.

İki gün süren toplantının ilk gününde Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Fethiye Burcu Aydemir, Balıkesir Teknokent’in tanıtım sunumunu yaparak Balıkesir Teknokent’teki gelişmeler ve Türkiye’de Bölge Alanı Dışında Açılacak Kuluçka Merkezlerinden 5.si olacak, Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi hakkında bilgi verdi.

Açılışta konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile birlikte Ar-Ge, inovasyon ve üniversite sanayi iş birliklerine özel önem verdiklerini belirtirken, Balıkesir Teknoket’in toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit de açılış programında bir konuşma yaparak, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerken, düzenlenen toplantının da Ar-Ge faaliyetleri ve Teknokentler adına verimli geçmesi temennilerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da toplantının açılışında yaptığı konuşmada; “Teknoloji üreten ve geliştiren bir Türkiye hedefiyle, Balıkesir’imizi teknoloji şehri yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu da yaptığı açılış konuşmasında; “Milli Teknoloji hamlemizle genç, dinamik ve yenilikçi girişimcilerimiz, Türk gençliğine örnek olmaktadır. Biz gücümüzü gençlerden, onların dinamizminden alıyoruz. Bölgemizde niteliği artıracak tüm adımların takipçisi olacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Teknoloji Geliştirme Bölgesi uygulamaları kapsamında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ardından yuvarlak masa toplantıları ile özelleştirilmiş konular hakkında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerin tarafından bilgi paylaşımları yapıldı.

Daha sonra Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileri ile toplantıya katılan Teknokent Genel Müdürleri, Balıkesir Üniversitesi Teknokent’inde Ar-Ge faaliyeti gösteren firmaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin ikinci gününde ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Coştu ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit’in, Teknoloji Geliştirme Bölgesi temsilcilerinin soru ve görüşlerini aldıkları istişare toplantısı gerçekleştirdi