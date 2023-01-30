12. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu, Kartal'da düzenlendi

12. Uğur Mumcu’yu Anma Yol Koşusu, bin 500’den fazla sporcunun katılımı ile Kartal’da gerçekleştirildi. Sporcular 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti.

Uğur Mumcu’nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu’nun 12.’si bu yıl da Kartal Belediyesi ve Team Kronos işbirliğinin öncülüğünde gerçekleşti. Lisanslı koşucuların yanı sıra amatör spor tutkunlarının da buluştuğu yarış; soğuk ve yağışlı havaya rağmen bin 500’den fazla sporcunun katılımı ile Kartal Meydanı’nda başladı. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen koşu, her yaştan sporseveri bir araya getirdi.

10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele ettiler

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de yakından takip ettiği koşu; Gençler (18-19 yaş), Büyükler Genel (35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş ile 75 ve üzeri yaşlar) gruplarında 10 kilometrelik kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Soğuk havada gerçekleşen yarışta ekipler, koşucuların tehlike yaşamaması için trafiğin güvenliğini sağladı. Kayıt işlemlerinin ardından topluca ısınma hareketleri yapan sporcular daha sonra start çizgisindeki yerlerini aldı. Koşunun ödül töreni Kartal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Toplam 11 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Başkan Yüksel, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

?Değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz?

Koşuya start veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ?Organizasyonumuzun 12. yılı. Usta kalem Uğur Mumcu’yu ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen anmaya devam ediyoruz. Ülkesine katkı sağlayan, iyiliği, doğruluğu ve aydınlık geleceği savunan değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu değerlere sahip çıkan yüzlerce sporcu da var. Bugün bin 500 sporcu Uğur Mumcu adına koşacaklar? dedi.