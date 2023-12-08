12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye 1'incisi oldu

Bilecikli sporcu Elif Su Durak 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye 1'incisi oldu

12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye 1'incisi oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Bilecikli sporcu Elif Su Durak 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye 1’incisi oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalinde Bilecikli Elif Su Durak 1’incilikle altın madalyanın sahibi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, ‘’Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman