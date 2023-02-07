12 yaşındaki Aysima 42 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Malatya’da 12 yaşındaki Aysima, ekipler tarafından 42 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde 10 ilde binlerce haber bina yıkılırken, binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Malatya’da da Ciritpınar Mahallesi’ndeki Zorlu Apartmanı enkazında devam eden çalışmalarda 42 saatin ardından 12 yaşındaki Aysima, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkartılan ve durumunun iyi olduğu görülen Aysima’ya ilk müdahale enkaz başında sağlıkçılar tarafından yapıldı. Aysima, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.