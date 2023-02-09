12 yaşındaki çocuktan deprem bölgesine yardım eli

Erzincanlı 12 yaşındaki Muhammet Ensar Çelik, biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı altını deprem bölgelerine gönderilmek üzere Vali Mehmet Makas’a teslim etti.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere, Erzincan genelinde Valilik koordinesinde yürütülen yardım kampanyası devam ediyor. Her kesimden ve yaştan vatandaşın destek verdiği kampanyaya Demirkent Terzibaba Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Muhammet Ensar Çelik’te harçlıkları ile aldığı altını, Babası Ramiz Çelik ile birlikte Vali Makas’ı makamında ziyaret ederek teslim etti.

Duyarlı davranışından dolayı Muhammet Ensar Çelik’e teşekkür eden Vali Makas, Erzincan’da ve ülkemizde 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız gece gündüz demeden elinden gelen yardımı deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor. Küçük kardeşimizin de bu davranışı buna en büyük örnektir. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.