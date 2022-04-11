120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı

Edirne'de 4 kişilik ailenin katledilmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yaşlı adam Mehmet Güner'in evinde elektrik panosunda 32 bin lira ve 11'i cumhuriyet altını, 15'i çeyrek olmak üzere 26 adet altın bulundu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 11.04.2022 15:48
  • Güncelleme: 11.04.2022 16:02
120 bin lira için bir aileyi katletmiş: Bilezik ve beşli bulunamadı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’de 4 kişilik ailenin katledilmesiyle ilgili devam eden soruşturmada yaşlı adam Mehmet Güner’in evinde elektrik panosunda 32 bin lira ve 11’i cumhuriyet altını, 15’i çeyrek olmak üzere 26 adet altın bulundu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan 4 kişilik aile katliamıyla ilgili süren soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İşkence edilerek boğuşma sonrası öldürülen Anıl Güner’in gece saatlerinde oturduğu köy kahvehanesinde 1 milyon lirasını altına yatırdığını ve 900 altının olduğunu ayrıca parasıyla yeni yatırımlar yapacağını söylemesi üzerine 4 kişilik ailesiyle birlikte gece saatlerinde silahla ve işkence sonrası katledilmişti. Ayrıca aynı evin bahçesinde bulunan dede Mehmet Güner’e ait evin kullanılmayan kilerinin elektrik panosunda 10 cumhuriyet, 1 ata, 15 küçük toplamda 26 altın ve 32 bin lira para bulundu. Katliam gecesi anne Filiz Güner’e ait 10 burma bilezik ve beşibiryerde altın ise halen bulunamadı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Olay

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde geçtiğimiz ayda yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Jandarma ekiplerinin olayı derinleştirmesinin ardından öldürülen Anıl Güner’in çocukluk arkadaşı olan ve bir süre sonra Tekirdağ’a yerleşen Berk Erdoğan’ın sabah saatlerinde motosikletiyle Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine yapılan yol kontrolleri esnasında ellerinde ve yüzünde yara izleri olduğu için şüphe üzerine gözaltına alınarak Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra, Erdoğan, ifadesinde olayın yaşandığından habersiz olduğunu, köy evinde olmadığını ve Çorlu ilçesinde bulunduğunu söylemişti. Şahsın evinde de kanlı bezler ve bin mermi ele geçirilmişti.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

5
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

DAHA FAZLA
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet