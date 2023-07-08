120 fabrika Bilecik 3. OSB'den yer tahsisi talep etti

Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, 120 fabrikanın Bilecik 3. OSB’den yer tahsisi talep ettiğini söyledi.

Büyüyen Bilecik’e ayrı bir güç ayrı bir dinamik katacak olan 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk tahsisi bir cam fabrikasına yapılırken, 120 fabrika yer tahsisi için talepte bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, "3. Organize Sanayi bölgemizde önceki dönem Bilecik Valimiz Bilal Şentürk döneminde ilk tahsisi yapılan fabrika inşaatı hafriyatını bitirmiş ve yatırım aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Şuanda toplamda 120 fabrika Bilecik 3. OSB, den yer tahsisi talep etmektedir.. 3. OSB’nin kuruluşundan bu güne büyük katkıları olan doğalgaz ve elektrik hatlarının çekilmesi ve elektrik indirme merkezinin kurulması için geçmiş dönem Enerji Bakanımız şuan Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez’e teşekkür ederiz" dedi.