120 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

120 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 Milyon TL’lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 120 Milyon TL’lik karşılıksız çek suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.(34)’yi yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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