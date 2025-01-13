120 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 Milyon TL'lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya 120 Milyon TL’lik karşılıksız çek veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında yaklaşık 120 Milyon TL’lik karşılıksız çek suçundan 24 yıl hapis cezası bulunan Fatih S.(34)’yi yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.