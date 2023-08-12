1200 rakımda günde 200 kilogram mantar üretiyor

Bursa’da 1200 rakımda kültür mantarı üreten Mustafa İyitürk, köyünde kurduğu tesiste günde 200 kilograma kadar kültür mantarı üretiyor. Yüksek rakımda daha kaliteli mantar yetiştirdiğini söyleyen İyitürk, “Rakım yüksek, hava temiz, bu şekilde bir üretim yapıyoruz” dedi.

Bursa’nın kırsal Keles ilçesinde kültür mantarı üretimi yapan Mustafa İyitürk, 1200 rakıma tesis kurdu. 36 yıldır üretim yaptığını ifade eden İyitürk, yüksek rakımda daha verimli ve kaliteli ürün aldığını belirtti. Günde ortalama 100 ila 200 kilogram arası ürün toplayabildiğini söyleyen İyitürk, 720 metrekare alanda ayda 36 ton kültür mantarı yetiştirdiğini söyledi.

Bursa’nın dağ yöresinde 1200 rakımda 36 yıldır kültür mantarı üreten Mustafa İyitürk, “36 yıldır bu işi yapıyoruz. Dağın dibinde bir köyde üretim yapıyoruz. Güzel de bir üretimimiz var, güzel bir geçim kaynağı sağlıyoruz. Burası 1200 rakımda, bu sayede daha kaliteli ürün yetiştirebiliyoruz. Rakım yüksek, hava temiz, bu şekilde bir üretim yapıyoruz. Uzun yıllardır çalıştığımız toptancımız var, günde ortalama 100 ila 200 kilogram üretim yapıyoruz. Üretim biraz dikkat isteyen bir iş, hata yapıldığında verim kaybına neden oluyor. Maliyetler yüksek olduğu için verim düşük olduğu zaman karımız düşüyor. 120 metrekareden 6 tane soğuk odamız var, toplamda 720 metrekarelik alanda üretim yapıyoruz. Mantar kompostu hazır olarak geliyor. Soğuk odalarımıza yerleştiriyoruz. 35 veya 36 gün sonra mantarlarımızı toplamaya başlıyoruz. Bir odadan yaklaşık 2 ila 3 ton arasında ürün alabiliyoruz. 3 parça olarak topluyoruz ürünlerimizi, biz buna flaş diyoruz. Gelen mantar kompostu ürün verdikten sonra topluyoruz. Birkaç gün sonra yeniden ürün çıkıyor. Odalarımızda izolasyon var. Isı kaybı olmaması lazım, üretim sıcaklığı 17 ile 18 derece arasında. Yaz mevsiminde soğutarak, kış geldiğinde ise ısıtarak üretimimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.