120O öğrenci derse sporla başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı "Hareket, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) Projesi" çerçevesinde Bursa Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte sabah sporunda buluştu. Zıplayarak okula giren öğrenciler sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1200 öğrenci, sabahın erken saatlerinde müzik eşliğinde öğretmenlerinin rehberliğinde egzersiz yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de güne enerjik bir başlangıç yaptı. Çocukların coşkusunun okul bahçesini adeta bir şenlik alanına çevirdiği sabah sporu etkinliği, hem öğrenci velilerinin hem de mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti. Spor boyunca kimi öğrenciler ritme uyup dans ederken, kimileri arkadaşlarıyla birlikte tempolu hareketler yaparak doyasıya eğlendi.

Okul Müdürü İslam Demirel, etkinliğin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın HOBA Projesi çerçevesinde haftada 3 gün sabah sporu yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte spor yapıp ardından derse giriyoruz. Hedefimiz çocuklarımıza bu yaşlarda spor alışkanlığını kazandırmak. Bizler için de çok güzel, motive edici bir etkinlik oluyor. Çocuklarımızın hem ruhsal hem fiziksel gelişimine katkı sağladığını gözlemliyoruz."

Demirel ayrıca, projeyle birlikte öğrencilerin derslere daha zinde girdiğini ve okul içi motivasyonun belirgin şekilde arttığını da sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan HOBA (Hareket, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi, çocuklarda sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı, fiziksel aktiviteyi artırmayı ve obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bursa’daki Şehit Piyade Orhan Tezcan İlkokulu ise bu proje kapsamında fark oluşturarak öğrencilerin hem eğlenceli hem de sağlıklı bir okul hayatı sürdürmesi için örnek teşkil ediyor.