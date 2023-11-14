125 akademisyen, 7 ülkeden gelen 144 bildiriyle Marmaris'te buluştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen 5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 7 ülkeden ve 40 üniversiteden 125 akademisyeni bir araya getirdi.

İstanbul Beykent Üniversitesi, Özbekistan İpek Yolu ve Kültürel Miras Üniversitesi, Alanya Üniversitesi ve Moğolistan Bayan Ulgi Eğitim Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlenen kongrede kültürel miras, sanat varlıklarının korunması, turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi gibi konularda disiplinlerarası çalışmalar paylaşıldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bağçı, Öğr. Gör. Dr. Ece Melek ve Öğr. Gör. Nisa Nur Duman, "Kültürel Miras Ögeleriyle 3D Ortamda Tasarlanmış Ön Büro Personel Giysilerine Turist Bakış Açısının Nörobilim Araçları ile Analizi" adlı çalışmalarını sundu. Dr. Öğr. Üyesi Burcu Arısoy ise "Ahilik Döneminde Çalışma Hayatı" konulu çalışmasıyla kongreye katkı sağladı.