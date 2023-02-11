128'inci saatte çifte sevinç, baba ile bebeği sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş’tan 128’inci saatte güzel bir haber daha geldi, baba ile bebeği sağ kurtarılırken, anneye de ulaşmak için çalışma yapıldığı bildirildi.

Türkiye’ye yasa boğan depremde 6’ncı güne girilmesine rağmen umutları arttıran haberler gelmeye devam ediyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın bir çok noktasında çalışma yapan ekipler, Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Sabur Apartmanı’ndan ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 7 katlı binanın birince katındaki dairede yaşayan baba Birol Karatosun ile 1 yaşındaki oğlu Asaf’a ulaşıldı. Baba ve bebeği sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öteyandan ekiplerin anne Emine Karatosun’a da ulaşmak için çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.