128 partili Türk siyasetine bir parti daha geliyor

128 partinin yer aldığı Türkiye siyasetine bir siyasi parti daha ekleniyor. Yerli ve Milli Parti adı altında kurulan partinin Genel Başkanlığını Teoman Mutlu yapacak.

Türkiye siyasetinde 128 partinin bulunduğu siyaset hayatına yeni bir parti daha katılıyor. Partinin kurucular kurulunda ise siyasetçi Uğur Aksöz, Sabri Erbakan, akademisyenler ve emekli generaller bulunuyor.

Resmen kurulan Yerli ve Milli Parti’nin ambleminde mavi kanatlı bir kelebek ve kelebeğin sırtında ise kırmızı renkli Türkiye haritası bulunuyor.