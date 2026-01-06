Bilecik’te 13 ayrı suç kaydından aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçe merkezinde, UYAP kayıtlarında 8 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ferhat Ş., Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda; ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 13 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.